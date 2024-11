Coreia do Sul, Japão e EUA realizam exercícios conjuntos dias após lançamento de míssil por Pyongyang

"O exercício demonstra o compromisso da aliança entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul com uma dissuasão ampliada e integrada em resposta às crescentes ameaças nucleares e de mísseis da Coreia do Norte", declarou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul em um comunicado.

Durante as manobras, os aviões sul-coreanos e japoneses escoltaram o bombardeiro estratégico americano até um local designado ao sul da península coreana, "demonstrando uma forte capacidade de atingir rapidamente e com precisão os alvos", acrescentou o exército.

Demonstrações de força

Este é o quarto envio de um bombardeiro estratégico sobre a península coreana este ano, informou o exército, e o segundo no contexto de um exercício aéreo trilateral destinado a contrabalançar as ameaças militares de Pyongyang.

O B-1B é um bombardeiro de longo alcance, capaz de transportar armas convencionais e armas guiadas com precisão. Originalmente projetado para capacidades nucleares, o B-1B passou a atuar exclusivamente com armamento convencional nos anos 1990.

O último ICBM lançado pela Coreia do Norte teria voado mais alto e mais longe do que todos os mísseis anteriores, segundo informações de Pyongyang e das forças armadas de Seul e Tóquio, que acompanharam o trajeto em tempo real.