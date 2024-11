Onde nasceram os presidentes dos EUA? Nomes estão espalhados por 21 estados

Segundo a revista Newsweek, a vantagem da Virgínia sobre outros estados ocorre porque ela foi uma das Treze Colônias que formaram os Estados Unidos da América. Elas declararam a independência da Inglaterra em 4 de julho de 1776, com uma declaração elaborada por Thomas Jefferson.

A Guerra de Independência dos EUA durou até 1781 e foi liderada por George Washington. Todavia, a Inglaterra reconheceu a independência das Treze Colônias da América do Norte apenas em 1783.

Curiosidades

Entre as curiosidades dos nascimentos dos políticos está o caso do presidente Andrew Jackson, o sétimo mandatário estadunidense, que nasceu na divisa entre as atuais Carolina do Norte e Carolina do Sul em 1767. Com isso, o local de nascimento foi disputado pelos estados em razão dos supostos locais de nascimento dele terem a distância de apenas alguns quilômetros.

Na época do nascimento, conforme o site do Museu de Waxhaws (localizado na Carolina do Norte), a divisa entre os estados não havia sido traçada.

20.jan.2017 - Andrew Jackson, 7º presidente dos EUA Imagem: Casa Branca/Wikimedia Commons

Todavia, Andrew escreveu uma carta em 1824 afirmando ter nascido na fazenda de seu tio na Carolina do Sul e aprovou um mapa naquela época indicando que sua casa ficava no Condado de Lancaster, no estado, conforme a NBC News. Ele também teria dito diversas vezes ter nascido no estado ao sul. Algumas fontes relatam, porém, que a fala ocorreu no contexto em que a Carolina do Sul estava em um conflito com o governo federal e Andrew teria feito as afirmações para aliviar as tensões com o estado.