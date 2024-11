Diante de leve vantagem de Harris nas pesquisas, aumenta temor que Trump recuse eventual derrota

Na sondagem da Morning Consult, a democrata aparece com 49% das intenções de voto e Donald Trump com 47%. No levantamento do instituto Ipsos para a ABC News, Harris também tem 49%, mas com três pontos de vantagem sobre o rival, com 46%.

Outras duas pesquisas mostram empate: a da Emerson College para a NBC News, em que ambos têm 49% das intenções de voto, e a do instituto YouGov para o Yahoo News, em que tanto Harris como Trump têm 47% das intenções de voto.

Há também as pesquisas nos chamados Estados-pêndulo, aqueles que oscilam entre democratas e republicanos a cada eleição e que são decisivos na corrida à Casa Branca. Uma das últimas sondagens, divulgada na tarde de domingo pela Sienna College para o jornal New York Times, mostra Harris à frente por um ou dois pontos nos Estados de Nevada, Carolina do Norte, Wisconsin e Georgia, um empate na Pensilvânia e no Michigan, e Trump à frente no Arizona, por quatro pontos.

Também ganhou muito destaque nas mídias americanas neste fim de semana uma pesquisa Selzer para o jornal Des Moines Register, que mostra a vice-presidente liderando no Iowa, com 47% contra 44% para Trump. Nas duas últimas eleições presidenciais, o republicano foi vencedor neste Estado.

Recusa dos resultados

O canal de TV CNN afirma abertamente que o líder republicano está preparando o terreno para rejeitar os resultados, caso Kamala Harris vença. O próprio ex-presidente afirmou neste domingo em um comício em Lititiz, na Pensilvânia, que os democratas "estão lutando muito para roubar" votos.