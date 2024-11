Inteligência dos EUA alerta sobre campanhas de desinformação da Rússia nas eleições

"Os esforços podem incitar a violência, inclusive contra os agentes eleitorais", acrescentaram, apontando ainda que devem ser intensificados durante o dia da eleição e nas próximas semanas.

Esta é a mais recente de uma série de advertências do ODNI sobre agentes estrangeiros - em particular a Rússia e o Irã - que, denuncia a instituição, propagaram desinformação ou lançaram ciberataques contra as campanhas durante estas eleições.

Teerã e Moscou negaram as acusações recentemente.

Vídeos fraudulentos

O ODNI cita em seu alerta o exemplo de um vídeo recente que apresenta uma entrevista falsa com uma pessoa que afirma ter cometido fraude eleitoral no Arizona, o que implica a criação de cédulas falsas no exterior e a mudança das listas de eleitores para favorecer Kamala Harris.

O secretário de Estado do Arizona, Adrian Fontes, chamou a gravação e as declarações de "completamente falsas, fingidas e fraudulentas".