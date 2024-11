Biden promete 'transição pacífica' com Trump e reafirma legitimidade da eleição nos EUA

Kamala Harris também se comprometeu a "ajudá-lo" na transferência de poder.

Donald Trump, que tomará posse em 20 de janeiro e que passou os últimos três meses da campanha insultando sua rival, considerou-a "forte, profissional e tenaz", de acordo com sua equipe.

O magnata do setor imobiliário de Nova York - acusado e condenado por acusações criminais e civis e alvo de duas tentativas de assassinato durante a campanha - tem 74 dias para montar sua equipe de governo.

Herdeiro de Kennedy contra obrigatoriedade de vacinas

Considerado um defensor de teorias da conspiração e antivax assumido, Robert F. Kennedy Jr., sobrinho do presidente norte-americano assassinado em Dallas em 1964, e ex-candidato independente alinhado com Donald Trump, pode se tornar o novo encarregado pela saúde pública no país.

Notoriamente crítico da vacinação, ele garantiu à rede NBC nesta quinta-feira que "não tiraria as vacinas de ninguém", mas achava que os norte-americanos deveriam ser capazes de "decidir por si mesmos". RFK também repetiu sua solicitação à "adição de flúor à água potável" nos EUA. Ninguém sabe que papel ele desempenhará com Donald Trump. Em seu primeiro mandato, houve uma sucessão de ministros e assessores desonrados por polêmicas.