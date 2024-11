Fotografia em todas as declinações é destaque em feiras, salões e mostras em Paris

Editores e artistas trocam ideias com o público e colecionadores, que também podem assistir a mesas redondas, sessões de autógrafos e palestras, com entrada gratuita.

Foto documental

Mais uma caminhada e o chegamos ao salão Photo doc, instalado este ano no Hôtel de l'Industrie, perto da igreja de Saint-Germain. "Nosso objetivo é promover e defender a fotografia documental e as novas linguagens visuais, especialmente no campo da fotografia documental, que representa um novo espaço de expressão da fotografia", explica Valentin Bardawil, cofundador do Photo Doc e do Observatório das novas Escritas da Fotografia Documental. Este ano, o salão destacou os trabalhos de Carole Bellaïche, Morvarid K, Nathalie Lescuyer, Ingeborg Everaerd e Flavio Tarquinio.

"Também realizamos simpósios com pesquisadores, temos um espaço voltado para pesquisa e, no dia 30 de novembro, faremos uma apresentação de teatro documental, que você pode conferir no nosso site. É algo muito inovador, com fotógrafos e atores no palco. Bem, na verdade, não exatamente os fotógrafos, mas as fotos e os atores. Trabalhamos com as imagens e estamos realmente inventando e abrindo novas possibilidades", explica Bardawil.

Brasis

A carioca Ioana Mello é curadora de duas exposições que acontecem às margens de Paris Photo. "A Terra é Roxa Mas Também Vermelha", do artista visual brasileiro Shinji Nagabe, que vive em Madri, e "Au Coeur de (la) Patria", de Oleñka Carrasco, artista venezuelana baseada em Paris, com co-curadoria de Emmanuelle Hakim.