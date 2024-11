Alemanha em crise celebra 35 anos da queda do Muro de Berlim para 'preservar a liberdade'

Neste sábado (9), a Alemanha comemora a queda do Muro de Berlim há 35 anos em um "dia feliz", que contrasta com a atmosfera sombria do momento, ligada à crise governamental no país e ao retrocesso das democracias em todo o mundo.

No entanto, as festividades que serão realizadas no fim de semana na capital alemã tentarão não perder de vista o simbolismo desse evento histórico, que ocorreu em 9 de novembro de 1989.

Foi "um dia feliz" que também nos lembra que "a liberdade e a democracia nunca foram óbvias", declarou o prefeito conservador de Berlim, Kai Wegner, em uma cerimônia que também contou com a presença do chefe de Estado, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier.