Dezenas de pessoas são presas durante manifestação pró-palestina proibida em Amsterdã

"O prefeito decidiu corretamente que haverá uma proibição de manifestações na cidade neste fim de semana", anunciou o tribunal de Amsterdã no X neste domingo, acrescentando que um pedido para anular a proibição havia sido 'rejeitado'.

Apesar da proibição, várias centenas de manifestantes compareceram à Praça Dam segurando cartazes com os dizeres "Devolvam nossas ruas" e "Palestina livre". A polícia com equipamento antimotim interveio logo após a decisão do tribunal de manter a proibição, prendendo dezenas de manifestantes.

Os detidos foram levados para ônibus que os aguardavam nas proximidades e liberados em outros pontos da cidade, de acordo com o meio de comunicação local AT5.

A polícia não informou se algum manifestante havia sido preso. A prefeitura de Amsterdã disse que estava prorrogando até quinta-feira as medidas tomadas na cidade, que incluem a proibição do uso de máscaras e a mobilização de mais policiais.

O ativista holandês Frank van der Linde havia anunciado que pretendia se manifestar neste domingo na Praça Dam contra o "genocídio em Gaza, mas também porque (o) direito de manifestação foi retirado", disse ele, citado pela agência de notícias holandesa ANP.

"Essa manifestação não tem nada a ver com antissemitismo", disse Alexander van Stokkum, um manifestante que participou do comício. É "contra os hooligans israelenses que estavam destruindo nossa cidade", disse ele.