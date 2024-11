"Tenho esperança de que será um diálogo positivo", diz Celso Amorim sobre futuro das relações do Brasil com Trump

A vitória incontestável de Donald Trump nas eleições americanas vai garantir certa tranquilidade ao republicano, seu pragmatismo pode ter impacto positivo no cenário global e as relações do Brasil tendem a ser positivas. A avaliação é a do assessor especial da presidência do Brasil, Celso Amorim, na véspera de sua participação na mesa redonda "Rumo a uma virada história? Qual o impacto das eleições americanas no mundo", na programação da 7ª edição do Fórum da Paz, em Paris.

Durante dois dias, a partir desta segunda-feira (11), líderes e personalidades vão se reunir no Fórum para debater em torno do tema "Na busca de uma ordem mundial que funcione".

A volta de Trump à Casa Branca com suas promessas de uma agenda protecionista na economia, conservadorismo nos costumes e possíveis recuos nos compromissos contra as mudanças climáticas, vão estar no foco das preocupações e análises.