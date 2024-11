Grupos franceses de mídia iniciam processo contra a rede social X, de Elon Musk

O site de mídia social "ainda não cumpriu" essa decisão, "demonstrando sua intenção contínua de evitar suas obrigações legais", afirmaram os jornais, justificando o novo processo.

Microsoft na mira

Na semana passada, cerca de 50 outros grupos de mídia franceses, principalmente regionais, também disseram ter iniciado uma ação judicial contra a Microsoft, outra gigante digital dos Estados Unidos. Eles estão reivindicando vários milhões de euros em uma série de ações de reprodução ilícita abertas em tribunais de Paris.

A questão dos direitos conexos tem causado atritos entre a imprensa francesa e as empresas de internet há cinco anos. Em 2021, foram assinados acordos com a Meta, proprietária do Facebook, e em 2022 com o Google. Alguns desses acordos foram estabelecidos como quadros gerais, enquanto outros eram arranjos individuais.

Porém, em março deste ano, a situação voltou a ser conflituosa quando a Autoridade de Concorrência da França multou o Google em € 250 milhões (US$ 265 milhões), acusando-o de não cumprir parte dos compromissos assumidos em 2022.

