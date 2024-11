Agricultores voltam a protestar em Bruxelas contra acordo comercial entre União Europeia e Mercosul

Os tratores estão de volta às ruas de Bruxelas para protestar contra uma provável e eminente assinatura do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. As manifestações, que contaram com cerca de uma centena de agricultores e seus apoiadores, começaram na manhã desta quarta-feira (13) em frente ao prédio da Comissão Europeia.

Letícia Fonseca-Sourander, correspondente da RFI em Bruxelas

Convocados pelo sindicato Fugea, que defende a agricultura camponesa, e a federação europeia ECVC (Coordenação europeia via campesina), os manifestantes voltaram a expressar sua rejeição contra o famoso tratado, que poderá vir a ser concluído durante a reunião do G20, no Rio de Janeiro, nos próximos dias 18 e 19 de novembro. Recentemente, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, afirmou que além da Cúpula do G20, outra "data-chave" para uma possível assinatura seria durante a Cúpula do Mercosul, nos dias 5 e 6 de dezembro, no Uruguai, que neste semestre ocupa a presidência pro-tempore do bloco.