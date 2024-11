John Thune será o líder dos republicanos no Senado dos EUA

Líder dos republicanos desde 2007, McConnell, um conhecedor dos meandros do poder, esteve à frente da luta contra as políticas da administração do presidente democrata Barack Obama (2009-2017) e apoiou Trump, que chegou ao poder em janeiro de 2017.

Nos últimos anos, Mitch McConnell também se destacou como um dos maiores defensores da ajuda americana a Kiev, sendo forçado a lidar com um partido que, sob a influência de Donald Trump, defendia posições cada vez mais isolacionistas.

John Thune também apoiou os gigantescos pacotes de ajuda enviados à Ucrânia, mas não deixou claro se continuará a fazê-lo no mandato de Trump.

Durante anos, McConnell se orgulhou do apelido de "coveiro", que conquistou por seu esforço em enterrar as esperanças de seus adversários democratas.

Na câmara alta do Congresso, ele se dedicou a promover uma agenda conservadora, como a nomeação de magistrados da Suprema Corte que derrubaram a proteção constitucional ao aborto em 2022.

McConnell sempre cultivou uma imagem austera, com trajes que pareciam saídos de um guarda-roupa dos anos 1970.