Brasil é destaque no Web Summit em Lisboa com participação recorde e startups inovadoras

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) investiu R$ 11,5 milhões para viabilizar a presença das startups no evento, fomentando parcerias e impulsionando o crescimento das empresas do país.

A expressiva participação brasileira reafirma a posição do país como um centro de inovação em ascensão. "A ApexBrasil, em parceria com o Sebrae, vem trabalhando para a inserção de novas startups no cenário internacional. Ampliamos o nosso espaço e além das palestras e encontros temos as empresas inovadoras. Aqui temos as empresas selecionadas pelo Web Summit num total de 80. As outras são empresas inovadoras", explica Maria Paula Velloso, Gerente de Indústria e Serviços da ApexBrasil.

Este ano marcou um crescimento exponencial em relação ao anterior, mas o impacto brasileiro transcende os números. A delegação se destacou pela notável diversidade, fruto de um esforço consciente para incluir empresas de diferentes regiões do país, rompendo com a concentração tradicional nos grandes centros urbanos.

Parcerias estratégicas com a Central Única das Favelas (CUFA) permitiram a inclusão de empresas de favelas e lideradas por mulheres, além de um foco especial no ecossistema do Nordeste, garantindo uma representação mais ampla e abrangente do potencial inovador brasileiro.

"A Apex olhou a questão da diversidade. A gente fez parceria com a CUFA para podermos trazer empresas oriundas da favela. Fizemos também com a Rede Mulher Empreendedora para trazer empresas lideradas por mulheres, também focamos no ecossistema norte-nordeste com a preocupação de trazer mais empresas de outras partes do Brasil que não fossem apenas sul-sudeste. Ampliamos a participação brasileira, mas com uma maior diversidade", explica Maria Paula Velloso.

Soluções inovadoras da Amazônia

A Wood Chat, startup 100% acriana, exemplifica essa diversidade. Sua inteligência artificial revolucionária soluciona problemas cruciais na Amazônia: a identificação de espécies e a falta de dados de imagens. A tecnologia brasileira agora alcança a Europa, auxiliando compradores de madeira a certificar a origem e a espécie das toras e peças, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, os maiores importadores de madeira amazônica.