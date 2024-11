Em coluna no Le Monde, Lula pede que dívida de países pobres se transforme em fundo para a educação

O site do jornal francês Le Monde publicou nesta quinta-feira (14) uma coluna assinada pelo presidente Lula e a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay. No texto, eles pedem que a dívida dos países pobres seja transformada em investimentos para a educação.

A poucos dias do início da cúpula do G20 no Rio, que acontece na segunda (18) e terça-feira (19), Lula e a representante da Unesco defendem que é "possível romper com a pobreza, a dívida e a crise da educação através de mecanismos de financiamento inovadores e duradouros".

Segundo o texto, o papel da educação na inclusão e na igualdade mundial está no centro dos debates do G20. Cerca de 251 milhões de crianças e jovens estão fora da escola em todo o mundo, como mostra o mais recente relatório mundial da Unesco apresentado no fim de outubro em Fortaleza (CE). Mais da metade mora na África Subsaariana.