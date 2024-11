Autor de explosões em Brasília passou por detector de metal na Câmara

Luiz teria ido ao banheiro e, depois, saído. Na noite do atentado, o chefe de segurança da Câmara já havia informado que ele circulou no local durante o dia. Segundo a assessoria de imprensa da Câmara, o autor dos atentados "esteve na manhã de quarta no Anexo 4 da Câmara. Entrou às 8h15, foi ao banheiro e logo saiu", diz a nota.

Câmara passou por varredura. Todos os locais por onde Francisco passou passaram por verificação e "nada foi encontrado", de acordo com a Casa.

Novo ângulo da explosão

Vídeo mostram novo ângulo da explosão de carro. Nas imagens, é possível ver nuvem de fumaça subir ao longe após o carro de Luiz explodir no estacionamento do Anexo 4. O relógio da câmera marcava 19h29. Outro vídeo, de 19h34, já mostra bombeiros que apagam o incêndio no veículo.

Câmera registrou de cima explosão em frente ao STF. Localizado no terraço de um dos prédios da Esplanada dos Ministérios, o equipamento mostra Luiz em frente à sede do Supremo Tribunal Federal por volta de 19h30.