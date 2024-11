Para além do futebol: Israel e França fazem jogo tenso em Paris

Negociações sobre cessar-fogo entre Israel e Hezbollah

As informações sobre o progresso das negociações para algum tipo de acordo no norte de Israel são tratadas com cautela.

O ministro de Assuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, viajou a Washington para discutir com os norte-americanos os termos de um cessar-fogo no Líbano. Gideon Sa'ar, ministro das Relações Exteriores de Israel, confirmou que há "algum progresso nas conversações".

A Rádio do Exército de Israel relatou que Dermer fez uma visita secreta à Rússia na semana passada. Os russos se envolveriam para garantir que o Hezbollah não volte a se armar ao longo da fronteira norte de Israel.

O Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse à CBS que está otimista quanto à possibilidade de um acordo ser alcançado em breve.

O cessar-fogo deve ter como base a Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU que encerrou a Segunda Guerra do Líbano, em 2006. O impasse neste momento é que Israel exige liberdade para atuar no Líbano, caso o Hezbollah descumpra o acordo. A milícia xiita libanesa não concorda com esta exigência.