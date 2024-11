Jornal francês revela atuação de agentes do Azerbaijão para eliminar opositores no exterior

Enquanto o Azerbaijão sedia a Conferência do Clima da ONU, o jornal francês Libération desta sexta-feira (15) publica uma investigação sobre os agentes do governo do país à caça de opositores pela Europa. O último alvo na França foi um ex-procurador azerbaijano refugiado em Mulhouse, morto a facadas no fim de setembro.

O crime ainda não foi elucidado pela polícia. Seu irmão, também refugiado, conseguiu escapar e descreveu um ataque "direto no coração" feito por três homens encapuzados, que invadiram o apartamento onde os dois moravam, relata o Libération. O crime ocorreu após uma série de telefonemas anônimos com ameaças de morte a Vidadi Isgandarli, que propagava aos seus mais de 50 mil seguidores no Youtube acusações contra o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, e sua família.

A França recebe de braços abertos os demandantes de asilo vindos do país que evocam perseguição política ou étnica. Paris é aliada da Armênia no conflito de décadas que opõe os dois Estados - e as relações se degradaram depois da ofensiva-relâmpago promovida por Baku na região de Nagorno Karabakh, em 2023. Em represália a comentários do líder azerbaijano contra o francês Emmanuel Macron, a França decidiu boicotar a COP29, que acontece atualmente em Baku.