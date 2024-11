Brasil apresenta Aliança contra fome menor que o planejado, mas com metas ambiciosas

Por Lisandra Paraguassu

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Uma das principais iniciativas da presidência brasileira no G20, a Aliança Global contra a Fome, vai começar menor do que gostaria o Brasil, com 41 países em vez dos 100 previstos inicialmente, mas com a ambiciosa meta de tirar 500 milhões de pessoas da pobreza até 2030 com a expansão de programas de transferência de renda e sistemas de proteção social pelo mundo.

A Aliança, lançada nesta sexta-feira, foi criada para tentar reduzir pela metade a pobreza e universalizar a educação - as duas primeiras metas dos Objetivos do Milênio das Nações Unidas - até 2030, a Aliança vai começar, além de 41 países, com 13 organizações internacionais públicas e instituições financeiras, como o Banco Mundial, 19 instituições filantrópicas, ONGs e outras organizações civis, entre elas a Fundação Bill e Melinda Gates.