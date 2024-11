Explosão no Planalto e narrativas sobre a República no Brasil

Na ocasião, o tenente-general Francisco José de Souza Soares de Andrea, presidente e comandante das armas da província de Rio Grande de São Pedro, atual Rio Grande do Sul, emitiu uma ordem para que as polícias das cidades de fronteira realizassem um levantamento sobre os escravizados que haviam fugido.

Todos os caminhos levavam para a região platina. Afinal, no Uruguai a escravidão já fora abolida e a República Oriental definia-se como um solo livre de escravidão.

Em documentação presente no Arquivo Histórico do RS, encontra-se uma "lista dos escravos que me faltam do tempo que durou a Guerra nesta Província e que julgo estarem nos estados vizinhos", redigida por João Simões Lopes (avô do escritor homônimo, que nasceria em 1865).

Nesta lista é possível observar nomes e traços distintivos de sete homens que, ao que tudo indica, além de terem optado por juntar-se às tropas farrapas ou às imperiais durante a guerra civil que assolou a região entre 1835 e 1845, decidiram também manter a experiência de liberdade dos tempos de guerra, no lado de lá da fronteira, em terras republicanas.

Há exatos 150 anos um homem de nome Jesuíno foi acusado de assassinato. O crime ocorreu na então província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Pouco sabemos sobre quem foi Jesuíno, mas além de acusado, é sabido que era filho de Rosa, uma mulher escravizada identificada como de cor preta.

Nascido no Alegrete, na fronteira com a Argentina, Jesuíno também era escravizado e, com certeza, não era jovem, visto que teria servido ora junto às tropas farroupilhas, ora às imperiais, durante a guerra civil farroupilha.