Centrão tenta derrubar ofensiva a escala 6x1 com 'PEC do Ganho por Hora'

O Centrão já tem uma contraofensiva para barrar a discussão no Congresso da proposta que reduz a carga horária de trabalho, que hoje é de 6x1.

A ideia é não fazer uma oposição radical à proposta em um primeiro momento, mas, como alternativa, avançar em paralelo um projeto que proponha o pagamento de trabalhadores com carteira assinada por horas trabalhadas, como ocorre nos Estados Unidos.

O líder do União Brasil na Câmara, deputado Elmar Nascimento (BA), adiantou à coluna que, se a discussão do projeto da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) ganhar corpo, pode significar um "tiro no pé", pois há mais chances de avançar a ideia de remunerar por horas trabalhadas do que a de implementar o esquema cinco por dois, que significa trabalhar cinco dias e folgar dois.