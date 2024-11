Após enchentes no RS, Internacional e River Plate promovem parceria solidária binacional fora dos gramados

O Internacional, de Porto Alegre, e o River Plate, de Buenos Aires, trocaram a rivalidade do gramado pela união, por meio da solidariedade. As enchentes no Rio Grande do Sul motivaram as primeiras ações de ajuda dos argentinos aos gaúchos - e agora, os agradecidos torcedores do Internacional em Buenos Aires retribuem colaborando com um projeto social do River. A parceria prevê outros projetos no futuro.

Márcio Resende, correspondente da RFI em Buenos Aires

A partir da tragédia no Rio Grande do Sul, uma parceria solidária binacional foi criada entre os dois clubes. Todas as semanas, a gaúcha Marília Miños chega no final da tarde à histórica Praça de Maio, em Buenos Aires, com doações. São roupas e brinquedos a serem entregues a moradores de rua.