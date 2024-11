O 'efeito Trump' no tabuleiro da geopolítica mundial, visto da França

"A principal democracia do mundo está conscientemente se alinhando à extrema direita, com um presidente eleito mais vingativo do que nunca, determinado a impor sua marca autoritária", diz o texto. "Este é um desafio claro para os democratas em todos o mundo: o parêntese Biden se fechou, deixando os progressistas mais do que nunca diante do seu próprio destino", analisa a revista, completando que a "pax norte-americana" chegou ao fim", e que "estamos entrando na era do isolacionismo e do nacional-populismo".

Le Nouvel Obs salienta ainda, que a vitória de Trump representa um golpe no frágil equilíbrio geopolítico que emergiu após a Segunda Guerra Mundial, assim como na esperança de que os Estados Unidos continuem sendo o porta-estandarte da democracia ocidental. A revista lembra que do Brexit à reeleição de Trump, passando pela vitória de Giorgia Meloni na Itália e a crescente influência de Viktor Orbán na Europa, "as forças iliberais estão consolidando sua hegemonia no Ocidente, desafiando profundamente o pacto social e os fundamentos do Estado de Direito".

"Por enquanto, a França conseguiu evitar por pouco essa tendência nas eleições legislativas mais recentes, garantindo uma trégua ? talvez temporária ? ao custo de uma perda duradoura de influência", diz a revista. "A Alemanha também está enfraquecida, tanto econômica quanto politicamente, com o colapso da coalizão governista. Em todo o mundo, as forças democráticas estão diminuindo: se não tomarmos cuidado, os alicerces da Europa poderão ruir", analisa o veículo francês.

"Trump será melhor do que vocês imaginam"

Já a revista L'Express publica uma entrevista exclusiva com o líder conservador britânico Boris Johnson, que afirma que "Trump será melhor do que vocês imaginam".

"Depois de um longo período de silêncio, Boris Johnson está de volta", aponta L'Express. "Embora a imprensa de esquerda do Reino Unido tenha criticado sua autobiografia como 'as memórias de um palhaço', segundo The Guardian, o livro superou de longe as vendas das autobiografias de David Cameron e Liz Truss. O ex-primeiro-ministro britânico desenvolve sua filosofia política, que oscila entre o liberalismo econômico e a intervenção estatal em infraestrutura. O homem que hesitou por muito tempo antes de se posicionar sobre o Brexit ? e acabou se tornando seu principal defensor ? continua a afirmar com convicção: 'Foi a coisa certa a se fazer'", escreve L'Express.