Macron tentará convencer Milei a se unir ao 'consenso global' em visita à Argentina

O presidente francês, Emmanuel Macron, se reunirá neste sábado (16), na Argentina, com o presidente ultraliberal Javier Milei, admirador de Donald Trump, com a esperança de conduzi-lo ao "consenso internacional", às vésperas da cúpula do G20 no Brasil.

Macron deve chegar no fim da tarde deste sábado a Buenos Aires, onde será recepcionado para um jantar privado por seu homólogo argentino, que o receberá novamente no domingo, antes de ambos partirem para participar da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, na segunda e terça-feira.

Tem sido um período agitado para Milei, que acabou de retornar da residência de Trump na Flórida, onde participou de um fórum conservador no qual propôs criar uma "aliança" com os Estados Unidos, Itália e Israel para proteger o "legado ocidental", que, segundo ele, está ameaçado pela "hegemonia cultural da esquerda".