Preso na Argentina pelo 8/1 disse em invasão: 'é assim que se toma o poder'

Condenado a 16 anos de prisão, Joelton foi preso em La Plata enquanto tentava renovar seu status provisório de refugiado. Natural de Minas Gerais, Joelton foi acusado de incitar invasores ao Congresso. Em registros em vídeo, ele comemorava a entrada no prédio e afirmava: "É assim que se toma o poder".

Antes de fugir para a Argentina, ele residia em Vitória da Conquista, na Bahia, junto à esposa, Alessandra Faria Rondon. Ela foi condenada a 17 anos por participação no 8 de janeiro.

Alessandra ficou conhecida por gravar vídeos no Senado durante os ataques. Em um deles, ela se identifica e chama senadores de Mato Grosso de "traidores da Pátria", afirmando que só sairia do local após uma intervenção militar. Em sua defesa, Alessandra alegou estar no plenário por motivos religiosos, negando qualquer intenção golpista.

Após as condenações, o casal fugiu para a Argentina, onde buscou refúgio político, alegando perseguição. No entanto, o endurecimento das leis migratórias pelo governo Milei dificultou suas estratégias de defesa. Joelton foi detido devido a um pedido de extradição do STF, o que sua defesa classificou como ilegal, argumentando que ele possuía autorização provisória para permanecer no país. Alessandra permanece foragida.

Endurecimento das regras por Milei

Em outubro de 2024, o governo de Javier Milei publicou um decreto que endureceu as condições para a concessão de refúgio político na Argentina. Entre as mudanças, foi definido que pessoas envolvidas em crimes graves, como atos contra a democracia ou a paz internacional, não poderão ser reconhecidas como refugiadas. A medida, segundo o governo, visa tornar o sistema de refúgio mais eficiente e evitar abusos, mas especialistas alertam que pode dificultar a situação de brasileiros condenados pelo 8 de janeiro.