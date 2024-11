Cúpula do G20 começa com recuo da Argentina, guerras nos discursos e indefinição sobre o clima

A cúpula de líderes do G20 começou nesta segunda-feira (18) com uma sinalização positiva da Argentina, que acabou aderindo à Aliança Global contra a Fome e Pobreza, a principal iniciativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na presidência do grupo das maiores economias do mundo. Depois de criar dúvidas sobre sua adesão, o presidente argentino, Xavier Milei, acabou cedendo, mas apenas após o anúncio oficial do líder brasileiro.

A Aliança Global contra a Fome e Pobreza conta, ao todo, com 148 membros fundadores, incluindo 82 países, a União Africana, a União Europeia, 24 organizações internacionais, nove instituições financeiras internacionais e 31 organizações filantrópicas e não governamentais. Os países signatários anunciaram compromissos para reduzir a fome e a pobreza ? a maioria, no âmbito nacional.

Ao abrir a primeira sessão plenária da cúpula no Rio, Lula afirmou que mundo piorou nos 16 anos que se passaram após a primeira reunião de líderes do G20, convocada em Washington no contexto da crise financeira de 2008 da qual participou.