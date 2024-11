Ao receber Xi Jinping, Lula defende diálogo para acabar com guerra na Ucrânia

Durante uma visita do seu homólogo chinês Xi Jinping a Brasília, nesta quarta-feira (20), o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o "diálogo" para acabar com a guerra na Ucrânia. A fala demostrou proximidade entre os dois líderes do Sul Global sobre o tema.

O líder chinês foi recebido com tapete vermelho, honras militares e hinos nacionais. Lula, acompanhado de sua esposa Rosângela "Janja" da Silva, recebeu solenemente o convidado chinês em sua residência presidencial, no Palácio do Alvorada.

"Em um mundo devastado por conflitos armados e tensões geopolíticas, a China e o Brasil colocam a paz, a diplomacia e o diálogo em primeiro plano", disse Lula, após encontro com Xi.