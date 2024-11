Estreia em festival na Polônia filme marcado pela morte acidental de diretora de fotografia

O faroeste "Rust", estrelado por Alec Baldwin e marcado pela morte trágica da diretora de fotografia ucraniana Halyna Hutchins durante as filmagens, em 2021, terá sua estreia mundial nesta quarta-feira (20) em um festival de cinema na Polônia.

Em outubro de 2021, durante as gravações do filme no Novo México, Alec Baldwin disparou uma arma que deveria conter apenas balas de festim, mas que estava carregada com munição real. O disparo matou Halyna Hutchins e feriu o diretor Joel Souza.

Baldwin não comparecerá à estreia, segundo os organizadores, que não deram explicações para sua ausência. Já a família de Halyna anunciou um boicote ao evento, acusando o ator de não ter se desculpado nem assumido responsabilidade pela tragédia.