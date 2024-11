Lançamento mundial do Beaujolais Noveau 2024 acontece a partir de meia noite desta quinta-feira

Bertrand Chatelet, diretor da Sicarex Beaujolais, um instituto de pesquisa vitícola e enológica, acrescenta que, apesar das dificuldades durante a campanha de vinificação e da heterogeneidade das parcelas, os primeiros testes de degustação são promissores. "Com uma maturação final lenta, a escolha da data da colheita, fundamental para a qualidade, foi feita com mais tranquilidade. Os primeiros sucos são promissores quanto à expressão aromática, com um sabor frutado bem presente e uma boa frescura no paladar", afirma.

Produção menor

A produção do Beaujolais Nouveau 2024 deve ser um pouco menor, com uma expectativa de 14 milhões de garrafas, comparado às 15,6 milhões do ano passado. Porém, segundo os especialistas, a nova edição "produzirá Gamays frescos e leves, alinhados com as expectativas dos consumidores". O Gamay negro, de casca fina, é a uva emblemática do Beaujolais.

A produção de Beaujolais Nouveau de 2023 representou cerca de 30% do total comercializado pela região de Beaujolais, o restante foi composto pelos Beaujolais e Beaujolais Villages de guarda, além dos dez vinhedos da região, conforme dados da Inter Beaujolais.

Desde 1951, os produtores da região de Beaujolais com denominação de origem controlada têm o privilégio de comercializar seu vinho mais cedo, devido ao processo acelerado de fabricação dos primeiros exemplares, os "novos".

