Tempestade de neve antes do inverno cobre Paris e outras cidades da França; veja fotos

Em Orne, apesar de medidas de precaução como a salinização das rodovias, dez acidentes de trânsito já haviam ocorrido até às 10h (6h em Brasília), logo no começo da queda dos primeiros flocos. O trânsito estava "muito delicado" em estradas como A84, N12, N176 e A28. O transporte escolar foi suspenso nesta região e na Mancha, Calvados, Eure e Eure-et-Loir.

Carteira anda em meio à neve em Paris Imagem: JOEL SAGET /21.nov.2024-AFP

Em alguns locais, as temperaturas devem ficar próximas das registradas em janeiro, no auge do inverno, que se inicia no fim de dezembro na Europa. Em Ile-de-France, região de Paris, a expectativa é que caia de 1 a 5 centímetros de neve em média, chegando a 10 centímetros nas cidades mais ao sul.

A queda de neve também é esperada a baixa altitude no sul dos Alpes. O vento soprará forte, com "rajadas entre 100 km/h e 120 km/h no litoral dos departamentos colocados em vigilância laranja" e, no interior, até "mais de 150 km/h nos pontos mais altos do Alpes", especificou Météo France.