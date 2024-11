Brasileiras presas Alemanha perdem visto dos EUA pelo crime não cometido

O UOL buscou a Embaixada dos Estados Unidos para saber se cabe revisão do cancelamento do visto em um caso do tipo. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

A Lei Americana de Imigração proíbe a emissão de vistos a quem tenha passagem criminal por tráfico de substâncias ilícitas. O processo para retirada do documento custa US$ 185 (mais de R$ 1 mil) e ele é válido por 10 anos.

Estamos aqui nos recuperando, planejando as nossas viagens, retomando as nossas vidas, curando as cicatrizes. Pagamos tudo, deixamos tudo organizado há mais de seis meses e mais uma vez temos uma frustração em função da vulnerabilidade e da baixa segurança no Aeroporto de Guarulhos.

Kátyna Baia, em publicação nas redes sociais

Relembre o caso

Jeanne Paolini e Kátyna Baía foram presas em uma escala em Frankfurt no dia 5 de março de 2023. A detenção do casal ocorreu após as duas terem as etiquetas das bagagens trocadas.

Organização criminosa trocava etiquetas. As malas que viajaram para a Alemanha tinham cocaína e foram apreendidas pela polícia.