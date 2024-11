Ucrânia usa míssil do Reino Unido em novo ataque contra Rússia, diz mídia

Pela primeira vez desde o início da guerra em 2022, a Ucrânia usou mísseis de longo alcance fornecidos pelo Reino Unido para atacar a Rússia em seu próprio território.

O que aconteceu

As forças armadas ucranianas dispararam mísseis britânicos conhecidos como Storm Shadow contra alvos militares em território russo. Fragmentos de um Storm Shadow foram encontrados, nesta quarta-feira (20), na aldeia de Marino Kursk, segundo a mídia russa. Não há relatos de mortos e feridos.

Kiev já havia atacado uma base militar em Bryansk com mísseis americanos ATACMS, na terça-feira (19), após aval do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A permissão dos países que apoiam a Ucrânia para o uso de mísseis de longo alcance é uma resposta ao envio de tropas militares da Coreia do Norte para apoiar a Rússia no conflito.