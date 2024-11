Israel aceita cessar-fogo com Hezbollah no Líbano e Netanyahu diz que foco agora é 'ameaça iraniana'

Benjamin Netanyahu disse que o gabinete de segurança adotará um cessar-fogo no Líbano "esta noite". O primeiro-ministro israelense também anunciou que Israel manterá "total" liberdade de ação no Líbano e que Israel "responderá" se o Hezbollah violar a trégua. "A duração do cessar-fogo depende do que acontecer no Líbano", acrescentou. "A trégua no Líbano permitirá que Israel "se concentre na ameaça iraniana", afirmou ainda Benjamin Netanyahu.

O primeiro-ministro libanês pediu a "implementação imediata" do cessar-fogo nesta terça-feira (26).