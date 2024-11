Hamas diz estar 'pronto' para trégua com Israel após cessar-fogo com Hezbollah entrar em vigor no Líbano

Desde as primeiras horas da manhã, o movimento se intensificou nas estradas a caminho do sul do país. No entanto, como o acordo prevê que Israel pode permanecer no território libanês ainda por mais 60 dias, o porta-voz das forças israelenses em idioma árabe informou que a população libanesa deve aguardar autorização para retornar.

Um dos pontos do acordo determina que o exército regular libanês deve assumir posições no sul do país enquanto as forças israelenses deixam o território durante o período de dois meses. Militares libaneses declararam que iniciaram os preparativos para realizar este deslocamento.

"O anúncio do cessar-fogo no Líbano é uma vitória e um grande sucesso para a resistência", declarou à AFP, nesta quarta, um membro do gabinete político do Hamas. "Informamos os mediadores no Egito, Catar e Turquia que o Hamas está pronto para um acordo sério para a troca de prisioneiros", acrescentou, acusando Israel de "obstruir qualquer compromisso".

Biden agradece envolvimento da França

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou em Washington que Israel e Líbano aceitaram a proposta norte-americana de cessar-fogo. Ao comunicar a decisão, Biden também agradeceu ao presidente francês, Emmanuel Macron, pelo seu envolvimento nas negociações. Do Irã à China, a comunidade internacional elogia o compromisso encontrado.

Os confrontos entre o Hezbollah e Israel começaram em 8 de outubro do ano passado, no dia seguinte aos ataques do Hamas ao sul israelense. A milícia xiita libanesa passou a disparar contra Israel em solidariedade ao grupo palestino, que controlava a Faixa de Gaza.