O que representa a ofensiva de jihadistas a Aleppo, após quatro anos de calma relativa na Síria

Jihadistas e seus aliados lançaram uma ofensiva fulminante contra o regime de Bashar al-Assad no noroeste da Síria, que deixou até agora ao menos 255 mortos. Os extremistas entraram em Aleppo, segunda maior cidade do país nesta sexta-feira (29), segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), organização que mantém uma rede de informantes no país.

"Eles entraram nos bairros oeste e sudoeste", disse Rami Abdel Rahman, diretor do OSDH. Duas testemunhas confirmaram à AFP que viram homens armados e relataram pânico nesta grande cidade do norte da Síria. Os combatentes "assumiram o controle de cinco bairros" e as forças do regime "não ofereceram muita resistência", segundo o diretor da ONG.

Conforme a organização, sediada no Reino Unido e que conta com uma vasta rede de fontes na Síria, o grupo jihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) e grupos aliados, alguns próximos da Turquia, chegaram na sexta-feira às portas de Aleppo "depois de realizar dois ataques suicidas com carros-bomba".