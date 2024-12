Manifestantes usam fogos de artifício contra a polícia na Geórgia; atos seguem para o 4º dia

Nos últimos quatro dias, dezenas de milhares de manifestantes pró-europeus foram às ruas contra o governo, que é liderado pelo partido Sonho Georgiano, pró-Rússia. A legenda venceu as eleições de 26 de outubro e pediu o adiamento do processo de adesão do país à União Europeia para 2028, causando descontentamento de boa parte da população do país.

Neste domingo (1), os protestos na Geórgia foram dispersados com gás lacrimogêneo e canhões de água. Mais de 150 pessoas foram detidas e pelo menos 21 policiais ficaram feridos.

A ex-república soviética organizou eleições legislativas em 26 de outubro. O partido no poder, Sonho Georgiano, reivindicou sua vitória, mas a oposição denunciou irregularidades e pediu a realização de novas eleições com o apoio da presidente do país, Salomé Zurabishvili.