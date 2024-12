Drogas e arma: por que Biden concedeu perdão presidencial ao filho?

Joe Biden concedeu perdão presidencial ao seu filho, Hunter Biden, condenado por mentir sobre sua sobriedade na compra de uma arma e sonegação de impostos. O presidente dos Estados Unidos disse desde o início do processo que não o envolveria, mas com o fim do seu mandato próximo, e com as chances do filho ir para prisão, ele voltou atrás na promessa.

O que aconteceu

A informação foi dada por nota oficial da Casa Branca. No texto, Biden afirma que Hunter sofre com perseguição política. "As acusações nos casos dele surgiram apenas depois que vários dos meus oponentes políticos no Congresso as instigaram para me atacar e se oporem à minha eleição", diz o documento.

Biden também afirmou que outros cidadãos não receberiam penas tão duras pelos mesmo crimes. "As pessoas quase nunca são levadas a julgamento por acusações de crime grave, apenas por como preencheram um formulário de [compra de] armas. Aqueles que atrasaram o pagamento de impostos devido a dependências graves, mas posteriormente os quitaram com juros e multas, geralmente recebem resoluções não criminais. claro que Hunter foi tratado de forma diferente", disse por nota o presidente americano.