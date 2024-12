PM mata mototaxista após discussão e foge em PE; câmera flagra assassinato

Um policial militar à paisana matou um mototaxista a tiros neste domingo (1º) após desembarcar do veículo conduzido pela vítima em Camaragibe (PE), no Grande Recife. A ação foi registrada por uma câmera de segurança.

O que aconteceu

Discussão começa quando o PM desce da garupa da moto. Em seguida, o sargento Venilson Cândido da Silva, 50, abre a carteira, aparentando que faria o pagamento pelo transporte. Ele então fala algo ao mototaxista Thiago Fernandes Bezerra, 23, que também desembarca do veículo. As imagens mostram que ambos começam a discutir.

PM saca a arma e atira. Instantes antes do disparo, ele pega o celular do bolso. Em meio à discussão, o mototaxista dá um tapa na mão do PM, que saca a arma e dá alguns passos para trás antes de abrir fogo contra a vítima, que cai.