Governo francês pode ter moção censura aprovada pela esquerda e extrema direita de Marine Le Pen

De forma quase unânime, nesta terça-feira (3), a imprensa francesa segue de olho na crise que se instaurou no governo do primeiro-ministro Michel Barnier, após o uso de manobra constitucional para aprovar o orçamento de 2025 sem passar pela Assembleia Nacional.

Barnier enfrenta resistência dos parlamentares e encontra-se em uma posição extremamente frágil que pode derrubar seu governo recém-instalado e sem maioria no Parlamento, poucos dias antes do feriado de Natal. Enquanto isso, ele aguarda o resultado da censura esperada para os próximos dias, ao que tudo indica, com acordo da esquerda francesa e do partido de extrema direita Reunião Nacional (RN).

O jornal Le Figaro chama a atenção para Marine Le Pen, líder dos deputados do RN, que anunciou na tarde de segunda-feira que votará a favor de todas as moções de censura contra a invocação do artigo 49.3 por Barnier, até as apresentadas pelos partidos de esquerda. O jornal aponta que "o RN também apresentará uma moção de censura, mas não espera que a esquerda vote a favor da sua".