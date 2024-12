Alemanha faz novo apelo à Comissão Europeia para fechar acordo com o Mercosul

Uma das razões está na queda das exportações, que sempre foram o principal motor da economia alemã. Por isso, a criação do que seria a maior zona de livre comércio do mundo seria muito bem-vinda, possibilitando uma ampliação significativa dos mercados para as vendas alemãs.

Ao contrário da França e da Polônia, que se opõem ao acordo por preocupações do setor agrícola, a Alemanha aposta no pacto com os sul-americanos para alavancar sua indústria.

O país precisa do tratado, especialmente nesse momento em que as suas exportações estão sob pressão da concorrência da China e também com a ameaça de sobretaxações dos Estados Unidos com o início do próximo mandato de Donald Trump à frente da Casa Branca.

Especialistas ressaltam que a indústria transformadora, em segmentos como o automobilístico, o farmacêutico e a maquinaria, estão entre os setores europeus que mais ganharão com o acordo. E esses são pilares da indústria alemã e que, inclusive, estão enfrentando dificuldades atualmente.

A Volkswagen, por exemplo, maior montadora europeia, ameaça fechar fábricas na Alemanha pela primeira vez em seus 87 anos de história para reduzir custos, diante da fraca demanda, altos custos de produção e da concorrência de rivais chineses.

Já o fabricante alemão de equipamentos Bosch é outro exemplo. A companhia, que produz muito para o setor automotivo, anunciou em novembro passado que prevê cortar mais de 5 mil postos de trabalho no mundo, principalmente na Alemanha.