Consultora de imagem na França, brasileira Cristina Cordula ajuda pacientes de câncer a mudar visual

O objetivo é ir além de uma simples transformação de aparência, revelando força e resiliência adormecidas. "Minhas equipes de consultoria de imagem vão lá duas ou três vezes por mês e a gente faz todo um trabalho de colorimetria, de morfologia. Porque essas mulheres mudaram muito, emagreceram, perderam cabelo e, muitas vezes, a confiança", observa a consultora. "Quando você está contente com a sua imagem exterior, automaticamente tem mais confiança em você, fica mais positiva, com mais força para lutar contra o câncer", destaca.

Com a sua simpatia e sorriso marcantes, Cristina acompanha as pacientes em cada etapa desta metamorfose, quando tudo é pensado para valorizar a nova imagem. "A gente fez todo um diagnóstico para ver qual é o gosto da pessoa, quais são os objetivos dela, quais são os complexos que ela tem, quais as dificuldades, para ver o que ela gostaria e descobrir o que ela espera desse trabalho e entender até onde eu posso ir, pois existe um limite", observa.

"Mimadas e autoconfiantes"

Karine Parthiot, 50 anos, foi diagnosticada com um câncer de mama em fevereiro de 2024. Ela fez quimioterapia, passou por uma operação há cerca de um mês e agora faz radioterapia. A RFI conversou com ela após a mudança no visual, aconselhada por Cristina Cordula. "Eu me sinto fantástica. Passamos um dia maravilhoso com as minhas colegas pacientes do Instituto Raphaël. Fomos acompanhadas, mimadas, aconselhadas. A gente se sente bem, recuperando a autoconfiança", diz. "A imagem que passamos para os outros é importante, mas principalmente para nós mesmas, porque a doença muda muito a nossa aparência e o corpo. Esse trabalho ajuda psicológica e moralmente a nos sentirmos bem", completa.

O encontro, no elegante palacete do Hôtel le Marois, em Paris, foi supervisionado pelas equipes médicas. O trabalho só é possível graças à doação de uma seleção de roupas e acessórios do site de vendas on line Showroomprivé, parceiro na ação.

"Pacientes com doenças crônicas ou câncer passam por tratamentos pesados e, durante essa difícil etapa, enfrentam mudanças físicas e emocionais", ressalta Aurelie Dayan, presidente do Showroom Engagé. "O ato de se vestir, o fato de ter contato com as equipes de relooking e as pessoas que cuidam delas, pode proporcionar bem-estar e autoconfiança para ficarem bem com os maridos, com os familiares, mas também com os amigos, para voltarem a sair", destaca a executiva.