Derrite balança na Secretaria de Segurança de SP e tenta reverter desgaste

Aliados do governador dizem que Derrite ganhou muito prestígio na Operação Escudo no Guarujá. Naquele momento, apesar do elevado número de mortos, as pesquisas demonstraram uma aprovação da sociedade e um aumento da popularidade de Tarcísio.

Mas algumas posturas do secretário já vinham provocando incômodo, como um apoio velado nas eleições municipais ao então candidato Pablo Marçal (PRTB). Derrite chegou a fazer comentários em posts de Marçal. Já Tarcísio era o principal aliado do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Agora os diversos episódios de violência —a morte do menino Ryan, do estudante de medicina, o homem alvejado pelas costas e o outro atirado da ponte— provocaram reações negativas da opinião pública.

Mesmo entre aliados, as imagens foram consideradas "inadmissíveis". A avaliação de pessoas próximas é que as cenas não condizem com a imagem de Tarcísio de um "político conservador, mas que dialoga com a sociedade".

Ontem à noite, conforme revelou a coluna, o governador reuniu a cúpula da PM e pediu uma "mudança de rumo" na segurança pública. Derrite não participou do encontrou, porque estava num evento em Brasília.

Derrite divulgou um vídeo em suas redes sociais, criticando a atitude dos PMs, que atiraram o homem da ponte. Ele disse que os policiais seriam "afastados" de suas funções. Segundo o secretário, "ações isoladas" não manchariam a imagem da corporação e "desvios de conduta" não seriam tolerados.