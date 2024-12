Narges Mohammadi, vencedora do Nobel da Paz, é libertada temporariamente de prisão no Irã

Durante vários dias, houve relatos de que ela estava sofrendo de problemas cardíacos. "O motivo de sua libertação é sua condição física após a remoção de um tumor e um enxerto ósseo realizado há 21 dias", explicou seu advogado, Mostafa Nili. O tumor removido era benigno, mas [Mohammadi] deve ser examinada a cada três meses".

"Uma suspensão de 21 dias não é suficiente", disse a Fundação Narges Mohammadi em um comunicado. "Depois de uma década na prisão, Narges precisa de cuidados médicos especializados em um ambiente seguro", acrescentou a fundação, pedindo 'sua libertação imediata e incondicional ou, pelo menos, uma extensão da suspensão de sua sentença para três meses'.

O Comitê do Nobel também pediu às autoridades iranianas que libertem permanentemente Narges Mohammadi. "Pedimos às autoridades iranianas que ponham um fim definitivo à sua prisão e garantam que ela receba tratamento médico adequado para suas doenças", disse o presidente do comitê, Jørgen Watne Frydnes, em uma coletiva de imprensa em Oslo.

Muito ativa, apesar da prisão

Narges Mohammadi recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2023. Ela cumpre uma sentença de 13 anos por ações contra a segurança nacional e propaganda contra o regime.

Apesar de sua prisão, ela continua muito ativa, publicando regularmente comunicados à imprensa. Há dois dias, ela denunciou a nova lei sobre a obrigatoriedade do uso de véus islâmicos adotada pelo Parlamento, que aumenta as multas e as penalidades para as mulheres que não usam o acessório.