Catedral Notre-Dame de Paris é reaberta em cerimônia com a presença de dezenas de líderes mundiais

O presidente Emmanuel Macron recebeu os convidados para a cerimônia no pátio, em frente à catedral. Entre as presenças ilustres: o príncipe William, herdeiro do trono britânico; a chefe do governo italiano, Giorgia Meloni, o presidente italiano, Sergio Mattarella; o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em seu primeiro deslocamento internacional após a eleição, a primeira dama-americana, Jill Biden, o bilionário Elon Musk e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, muito aplaudido ao entrar na catedral.

O evento é uma oportunidade de destaque internacional para a França e sinal de prestígio para o presidente francês, Emmanuel Macron, que enfrenta queda de popularidade após a queda do primeiro-ministro Michel Barnier, também presente à Notre-D A cerimônia é considerada um exemplo do "orgulho francês", assim como foram os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.

Por causa da previsão de mau tempo na capital francesa, todo o protocolo ocorreu dentro da igreja. A cerimônia oficial começou às 19h (15h em Brasília), com a abertura das portas pelo arcebispo de Paris, Laurent Ulrich. "Notre-Dame, modelo da fé, abra as portas para receber em alegria os filhos de Deus", disse ele. "Abra as portas para nos ajudar a encontrar o amor, a justiça e a paz", completou, enquanto o coral entoava cânticos religiosos. "Notre-Dame, abra as portas para renovar a esperança", acrescentou, quando efeitos luminosos decoravam a fachada do imenso edifício de pedra.

Emmanuel e Brigitte Macron e a prefeita de Paris, a socialista Anne Hidalgo, entraram na catedral com o arcebispo Laurent Ulrich e foram recebidos pelos presentes de pé.

Durante a cerimônia de reabertura, que teve uma parte civil e outra religiosa, o presidente da República expressou a "gratidão da nação francesa" pela reconstrução da Catedral Notre-Dame de Paris.

O programa iniciou com a exibição de um filme retratando a reconstrução do monumento de mais de 860 anos de história, assim como o desfile de bombeiros e artesãos que salvaram e reconstruíram o edifício. Presentes, eles foram longamente aplaudidos, enquanto do lado de fora podia-se ver a palavra "Merci", obrigado em francês, projetada na fachada da catedral.