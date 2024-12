Veja reações pelo mundo à queda de Bashar al-Assad na Síria

O Iraque apela a "respeitar" a vontade de todos os sírios, enquanto o Talibã 'parabenizou' o povo sírio e os rebeldes, após queda de Assad.

"Eixo do mal"

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse neste domingo que a queda do presidente sírio, Bashar al-Assad, foi "um dia histórico" e a queda de um "elo central" no "eixo do mal" liderado pelo Irã. "Este é um dia importante na história do Oriente Médio" e "uma consequência direta dos golpes que desferimos no Irã e no Hezbollah (libanês), os principais apoiadores do regime de Assad", analisou Netanyahu.

Israel ainda reiterou que não permitirá que "nenhuma força hostil" se estabeleça em suas fronteiras.

A Ucrânia saudou a queda de Bashar al-Assad na Síria dizendo que as ditaduras que apostam no presidente russo Vladimir Putin estão condenadas ao mesmo fim. Kiev declarou apoio "ao povo sírio", de acordo com mensagem do ministro das Relações Exteriores, Andriï Sybiga, na rede X. "Assad caiu. Sempre foi assim e sempre será assim para os ditadores que confiam no (líder russo Vladimir) Putin. Ele sempre trai aqueles que contam com ele", afirmou o chefe da diplomacia ucraniana, acrescentando que Kiev queria "abrir caminho para o restabelecimento das relações (com a Síria, nota do editor) no futuro".

Embaixada iraniana saqueada

A embaixada iraniana na Síria foi saqueada. "Pessoas desconhecidas atacaram a embaixada iraniana, como mostram imagens difundidas por vários canais estrangeiros", afirmou a televisão estatal iraniana, transmitindo imagens filmadas em Damasco pelo canal saudita Al-Arabiya. O Irã tem sido um aliado inabalável do regime de Assad.