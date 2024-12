Exilados sírios na Europa comemoram queda de Bashar al-Assad e planejam visitar o país

"Os interrogatórios eram feitos em locais onde havia marcas dos golpes, de sangue, pessoas eletrificadas. Cada vez que saíamos do corredor víamos pessoas penduradas pelas mãos, sendo torturadas (...) Na saída, eu via cadáveres de prisioneiros mortos pelas torturas ou pelas péssimas condições sanitárias", detalhou Najah Albukai.

O cartunista revelou que os prisioneiros sobreviventes eram obrigados a transportar corpos para valas comuns. "O primeiro corpo que carreguei tinha o número 5.535", escrito a caneta, se recorda. "Mais do que o regime, ele (Assad) construiu muitas prisões e jamais imaginou que milhões de pessoas se manifestariam contra ele", conclui o cartunista.

Sírios na Europa querem visitar seu país

Mesmo que não saibam nada sobre o futuro que os espera, muitos sírios dizem agora que querem regressar ao seu país para ajudar a reconstruí-lo.

"É um momento de alegria, medo, ansiedade e a certeza de que há esperança, a esperança de construir uma Síria democrática", declarou Rudi, presidente da União dos Estudantes Exilados, no domingo, em Paris.

A Alemanha acolheu um milhão de refugiados sírios desde 2015, quando Angela Merkel abriu as suas fronteiras. Milhares deles também mostraram a sua alegria este domingo com a notícia da queda de Bashar, em todo o país. Em Kreuzberg, no centro de Berlim, uma manifestação espontânea reuniu milhares de pessoas. Dezenas de carros, com as capotas cobertas com as cores da Síria percorreram as ruas da cidade, saudados pela multidão.