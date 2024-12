Protestos pró-Europa se espalham pela Geórgia na véspera de eleição indireta para presidente

As manifestações pró-europeias se intensificaram e se espalharam na última madrugada pela Geórgia, às vésperas da eleição indireta do novo presidente no sábado (14). A população foi às ruas em mais de 40 cidades.

Situado no Cáucaso, o país está em crise desde as eleições legislativas de 26 de outubro, vencidas pelo partido no poder, o Sonho Georgiano, mas contestadas pela oposição pró-europeia, que as considera repletas de irregularidades.

No final de novembro, a decisão das autoridades de adiar para 2028 os planos do país de integrar a UE, um objetivo inscrito na constituição, provocou a revolta, gerando manifestações com episódios de violência, iniciadas há três semanas.