Myra: polivalência à francesa e paixão pela bossa nova

A francesa ainda não lançou seu primeiro álbum, mas em seu último EP, "Passion Calins", ela aposta em diversas parcerias, inclusive com Aupinard, outro artista da nova geração apaixonado por ritmos brasileiros. O novo single de Myra, "Rien de sensationnel", é um exemplo de como a bossa nova e a língua francesa são uma boa combinação.

