Alemanha denuncia violação do direito internacional e pede a Israel que desista de projeto no Golã

A Alemanha pediu nesta segunda-feira (16) ao governo de Israel para abandonar o projeto de duplicação da população nas Colinas do Golã, conforme anunciou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no domingo (15). "Do ponto de vista do direito internacional, este território controlado por Israel pertence à Síria", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores alemão, Christian Wagner, em Berlim.

As Colinas do Golã são uma área montanhosa do território sírio que faz fronteira com Israel, Jordânia e Líbano. Parte deste planalto rochoso foi capturado por Israel no final da Guerra dos Seis Dias, em 1967, e anexado de forma unilateral pelos israelenses em 1981. Com a ocupação israelense, a Síria conservou apenas uma estreita faixa do Golã sob sua administração.

"A Síria tem sido o brinquedo de potências estrangeiras por muito tempo", condenou o porta-voz alemão. Berlim enfatizou que é "muito importante que, nesta fase de agitação política na Síria, todos os atores levem em consideração a integridade territorial do país e não a questionem". O governo alemão recomendou "moderação" a todos os protagonistas da região, acrescentou o porta-voz.