The Best: para Fifa, Vini Jr. é o melhor jogador do mundo em 2024

O atacante brasileiro, vítima de racismo há anos nos gramados, era o favorito para ganhar o troféu Bola de Ouro da revista France Football, no final de outubro, mas o prêmio da temporada 2023/2024 foi para as mãos do espanhol Rodri, do Manchester City, contrariando muitas expectativas.

Vítima de memes devido às suas falhas durante seus primeiros anos na Europa, o astro brasileiro foi lapidando seu futebol durante as seis temporadas e meia em Madri, tornando-se líder em campo do gigante 'merengue', seis vezes campeão europeu na última década.

O jogador de 24 anos chamou rapidamente a atenção do mundo do futebol durante seus primeiros passos no Flamengo. Sua habilidade com os pés aliada à velocidade avassaladora anunciavam que ele seria um diamante a ser lapidado, e foi o Real Madrid que optou pelo jovem, contratado em 2017 por 46 milhões de euros (cerca de R$ 293,7 milhões pela cotação atual). Vinícius ficou mais um ano no Flamengo e desembarcou na capital espanhola em julho de 2018.

Aos 38 anos, Marta conquista troféu

Além de Vini, outros brasileiros foram premiados na cerimônia do The Best.

Marta, atualmente no Orlando Pride, recebeu o prêmio que leva seu nome pelo gol mais bonito do futebol feminino, categoria criada pela Fifa este ano.