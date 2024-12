No Brasil, caso de Gisèle Pelicot teria pena mais severa, diz ouvidora Nacional da Mulher

"A pena máxima foi aplicada, mas ela fica aquém da necessária reparação da barbaridade do crime para a vítima", concordou Renata Gil. A ouvidora Nacional da Mulher lembra que se trata de um caso de estupro coletivo, repetidamente praticado, o que aumenta a gravidade dos delitos, tanto de Dominique Pelicot, como dos outros 50 acusados. "Eles são pessoas que poderiam ter conhecimento da situação em que a vítima se encontrava", detalha.

Legislação do Brasil mais avançada que na França

Segundo ela, se o caso de Gisèle Pelicot tivesse ocorrido no Brasil, as penas seriam certamente mais severas, já que o país "tem uma legislação mais avançada do que a francesa com relação às violências contra a mulher".

Renata Gil lembra que a lei Maria da Penha, que contempla várias circunstâncias específicas ligadas à violência contra a mulher, faz com que o Brasil tenha "a terceira melhor legislação do mundo".

Além disso, ela ressalta que a Justiça brasileira adota um protocolo com perspectiva de gênero que tem um impacto direto nesses casos. "Essa norma - de aplicação obrigatória pelos juízes brasileiros - determina que a palavra da vítima em crimes contra as mulheres tem uma relevância maior. Então, as provas que são cotejadas em casos de crimes comuns, como depoimento testemunhal e gravações, elas não têm tamanha relevância como a palavra da vítima nesses crimes", exemplifica.

Mesmo assim, ela considera o caso francês "emblemático" para que as pessoas saiam do silêncio em situações de agressão, inclusive no Brasil, onde a lei é conta com punições mais severas. "Temos índices alarmantes. O país é o quinto que mais mata mulheres no mundo. Então o fato de Gisèle ter exposto sua intimidade é muito relevante, pois acaba incentivando positivamente as denúncias e as punições", afirma a ouvidora.